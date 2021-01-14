كيف تتابع الصحة مبادرة حالات العزل المنزلي بكورونا؟

الخميس 14/يناير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تسير وزارة الصحة بخطى ثابتة نحو تنفيذ مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتطبيقها تدريجيًا في كافة المحافظات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تطورات مبادرة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد.

تنفيذ متابعة حالات العزل المنزلي
انطلقت مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس "كورونا"، بمحافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث من المقرر تطبيقها على باقي المحافظات تدريجيا.

الحقائب العلاجية
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن عدد الحقائب العلاجية لمرضى العزل المنزلي بلغ 90293 حقيبة، كما تم تسليم 194624 حقيبة وقائية للمخالطين من كبار السن، و63079 حقيبة للمخالطين من الأطفال.

خدمات المبادرة
وتخصص المبادرة 20 ألف فريق طبي و5400 وحدة صحية و800 سيارة (قوافل علاجية) لتقديم خدماتها، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.

زيارات ميدانية
وتقوم مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي بـ 15 ألف زيارة يوميا، من خلال 1835 فريقا للمتابعة المنزلية والتليفونية.

وكانت وزارة الصحة، أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية، تحت شعار 100" مليون صحة"، التي تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي.

ولعل أبرز خدمات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي، تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية.

وحذرت وزارة الصحة، مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي، من بعض الأمور المتعلقة بالكمامات، كالحرص على تغيرها بشكل دوري أو عند تلفها أو ابتلالها.

الالتزم بآداب العطس والسعال، قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل وتخلص من المنديل في سلة مهملات ثم قم بغسل اليدين باستمرار أو استخدام مطهر الكحول، فضلًا عن عدم استقبال الضيوف.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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