209 آلاف عملية رمد.. إنجازات الأورمان لعلاج المرضى غير القادرين بالمحافظات

الخميس 14/يناير/2021 - 01:56 م
فتح الله رضوان

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حققت خلال عام 2020 إنجازات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى بمحافظات الجمهورية المختلفة، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فمشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون واصل توقيع الكشف الطبي وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تمامًا وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون بمصر.

أضاف اللواء شعبان، فى بيان أصدرته الجمعية اليوم، ان الأورمان بمحافظات الجمهورية المختلفة أجرت الكشف الطبي على عدد (932،729) مريض واجراء عدد (208،987) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.

وكان ل "الأورمان" دور فى مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها السيد الرئيس وجاءت استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، مؤكدا انها ساهمت فى مباردة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرأ أطلقت مبادرة " النور من حقك" التى استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.
209 آلاف عملية رمد.. إنجازات الأورمان لعلاج المرضى غير القادرين بالمحافظات
209 آلاف عملية رمد.. إنجازات الأورمان لعلاج المرضى غير القادرين بالمحافظات
209 آلاف عملية رمد.. إنجازات الأورمان لعلاج المرضى غير القادرين بالمحافظات
209 آلاف عملية رمد.. إنجازات الأورمان لعلاج المرضى غير القادرين بالمحافظات
209 آلاف عملية رمد.. إنجازات الأورمان لعلاج المرضى غير القادرين بالمحافظات
209 آلاف عملية رمد.. إنجازات الأورمان لعلاج المرضى غير القادرين بالمحافظات

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