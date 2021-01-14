الحكومة تكشف حقيقة اعتماد أجهزة فحص كورونا غير مطابقة للمواصفات بالمستشفيات

الخميس 14/يناير/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضح المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم حقيقة المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتماد الحكومة على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في الكشف عن فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاعتماد على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في الكشف عن فيروس كورونا، مُشددةً على أن جميع أجهزة الفحص الطبية المستخدمة في الكشف عن فيروس كورونا دقيقة وفعالة ومطابقة لكافة معايير السلامة الطبية العالمية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى فحص كافة الأجهزة المعملية والتشخيصية بشكل دوري للتحقق من جودتها وسلامتها وفعاليتها قبل استخدامها.

وفي سياق متصل، تقوم المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والتي يبلغ عددها 60 معملًا على مستوى المحافظات، بإجراء تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميًا، كما تم تزويد تلك المعامل بأحدث التقنيات لإصدار شهادات تحليل "PCR" للمسافرين للخارج، بالإضافة إلى التحاليل الخاصة بالمشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يكشف خطته لترميم إقتصاد برشلونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ ساعة

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض