القوات المسلحة توزع المواد المطهرة والسلع الغذائية لمنع التكدس بالمحافظات

الخميس 14/يناير/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
كريم وزيري


تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين لمجابهة إنتشار الموجه الثانية لفيروس كورونا أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة وتوزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحى الآمن لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للسلع الغذائية والمواد المطهرة، ونقلها بالسيارات المجهزة لضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة خلال وصولها للمواطنين مع إتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال عملية التوزيع.

وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدين على تقديرهم الكامل للإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة للحفاظ على صحة المواطنين ومساندة أجهزة الدولة للتصدى لإنتشار الفيروس خلال الوقت الراهن.

يأتى ذلك فى إطار تطويع القوات المسلحة كافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة إنتشار الموجة الثانية من فيروس " كورونا ".

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