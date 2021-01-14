التحقيق مع 15 طبيبا لتغيبهم عن العمل في الفشن ببني سويف

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احال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الخميس 15 طبيبا الى التحقيق فى الشؤون القانونية بالمحافظة، عقب قيام لجنة تفتيشية بالمرور على مكتب رعاية الطفل ومستشفى قروى الفنت بمركز الفشن وتبين غيابهم عن العمل.



وكانت اللجنة التفتيشية من قبل المحافظة قامت بالمرور على مكتب رعاية الطفل بمركز الفشن وتبين غياب 5 اطباء عن العمل، كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى قروى الفنت، التابعة لمركز الفشن وتبين غياب 5 اطباء بشريين و5 اطباء صيادلة عن العمل وتم عمل مذكرة قانونية واحالتهم الى التحقيق.



كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة وتواجد كافة الأطقم الطبية وأجهزتهم المعاونة من أطقم التمريض في كافة الأقسام لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

