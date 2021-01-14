قتلى وجرحى جراء انفجار بمنطقة جمارك خاصة في الصين

الخميس 14/يناير/2021 - 01:45 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلنت قناة التلفزيون المركزية في الصين، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرون، في انفجار قوي بالمنطقة الجمركية الخاصة في مدينة تيانجين بشمال البلاد.

 

وقد أفادت القناة الصينية، بأن الحادث وقع بمنشأة تابعة لشركة مختصة بتوريد مكونات سيارات TWC، في حوالي الساعة 12:50 بتوقيت بكين (07:50 بتوقيت موسكو).

 

وذكرت القناة، أنه تم نقل جميع المصابين بجروح ورضوض إلى المستشفى.

 

ويجري الآن التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

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