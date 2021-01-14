قتلى وجرحى جراء انفجار بمنطقة جمارك خاصة في الصين
الخميس 14/يناير/2021 - 01:45 م
وكالات
أعلنت قناة التلفزيون المركزية في الصين، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرون، في انفجار قوي بالمنطقة الجمركية الخاصة في مدينة تيانجين بشمال البلاد.
وقد أفادت
القناة الصينية، بأن الحادث وقع بمنشأة تابعة لشركة مختصة بتوريد مكونات سيارات TWC، في حوالي الساعة 12:50 بتوقيت بكين (07:50 بتوقيت
موسكو).
وذكرت القناة،
أنه تم نقل جميع المصابين بجروح ورضوض إلى المستشفى.
ويجري الآن التحقيق
في أسباب وملابسات الحادث.
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