الصحة: 90 ألفا و293 عدد الحقائب العلاجية لمرضى العزل المنزلى بكورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا حول جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف الإصابات والحالات التي تم شفاؤها، وكذا معدل الوفيات.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت خلال الفترة من أغسطس 2020 – يناير 2021 بعقد 126 برنامجا تدريبيا وورشة عمل (فعلي وافتراضي)، تم خلالها تدريب 31.895 طاقما طبيا مدرب، حيث تم استهداف مديري المستشفيات، والأطباء البشريين، وفرق التمريض، والصيادلة، وكذلك فرق الترصد.
 
كما استعرضت الوزيرة جهود مبادرة متابعة مرضى العزل المنزلي، والتي يتم من خلالها متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس "كورونا"، بمحافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية، موضحة أنه سيتم تطبيق المبادرة على باقي المحافظات تدريجيا، وتخصص المبادرة 20 ألف فريق طبي و5400 وحدة صحية و800 سيارة (قوافل علاجية) لتقديم خدماتها، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.
 
وأضافت الدكتورة هالة زايد في هذا الصدد أن الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن المبادرة تشمل قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الحالة الصحية لهم، وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرة إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، وتطبيق "صحة مصر"، بالإضافة إلى الخط الساخن 105.
 
وأوضحت وزيرة الصحة أن المبادرة تقوم حاليا بـ 15 ألف زيارة يوميا، من خلال 1835 فريقا للمتابعة المنزلية والتليفونية، مضيفة أن عدد الحقائب العلاجية لمرضى العزل المنزلي بلغ 90293 حقيبة، كما تم تسليم 194624 حقيبة وقائية للمخالطين من كبار السن، و63079 حقيبة للمخالطين من الأطفال.
 
وعرضت الوزيرة موقف الحصول على اللقاحات من شركات: "ساينوفاك" و"استرازينيكا" و"ساينوفارم"، كما أشارت إلى منظومة إدارة مخزون اللقاح واللوجستيات الخاصة بتوزيعه، والمنظومة الخاصة بمتابعة المواطنين بعد تلقيهم اللقاح

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