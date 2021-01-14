محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألفا و200 طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 14/يناير/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

صرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بإن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى أمس الأربعاء" قد وصل إلى 124 ألف و200 طلبا على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى تعليماته لرؤساء المدن بإستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى آخر مارس القادم، طبقا لقانون التصالح، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري،بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس 2021م.

كما شّدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع إنتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأكد المحافظ، على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساءالوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.

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