محافظ قنا: توفير 10 آلاف و200 فرصة عمل للشباب خلال العام الماضي

الخميس 14/يناير/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام 2020 في توفير 10 الآف و202 فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد 7 الآف و439 مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالي بلغ 299 مليون و819 ألف جنيه وذلك في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز لمساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.
أوضح الداودى أن المشروعات التي تم تمويها خلال العام الماضي منها 730 مشروع صغير بتمويل بلغت قيمته 214 مليون و239 ألف جنيه وعدد 6709 مشروع متناهي الصغر بمبلغ 85 مليون و580 ألف جنيه.
وأكد أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

لابورتا يكشف خطته لترميم إقتصاد برشلونة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض