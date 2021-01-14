وزارة قطاع الأعمال تكشف آخر نتائج مشروع تطوير نادي غزل المحلة

قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد مشروع تطوير نادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لإنشاء ثلاث كيانات وهى: (1) نادى للعاملين بالشركة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، (2) تأسيس نادي رياضي اجتماعي لأعضاء جدد في حدود 10 آلاف عضوية جديدة، من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، (3) تكوين شركة مشروع (SPV) خاصة برياضة كرة القدم يتم اعطاءها حق استغلال الاسم التجاري “غزل المحلة لكرة القدم” وحق الانتفاع للاستاد وملعب تدريب.

وقالت الوزارة إنه تم الانتهاء من التالي:

1- اختيار المكتب الاستشارى لتصميم والاشراف على تنفيذ المشروع:

• تم تشكيل لجنة من المختصين بوزارتى قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة تذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ مشروع التطوير.

• تم الاعلان فى 21 يناير 2020 عن الرغبة وزارة قطاع الأعمال العام تلقى طلبات الجهات المتخصصة والراغبة فى المشاركة فى تصميم وتطوير الأندية والمنشآت الرياضية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وقد تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص الأوراق المقدمة من الجهات المختلفة وعددها 13 جهة، وقد تم اختيار عدد 8 جهات/مكاتب استشارية مؤهلة للمشاركة وتكوين قائمة مختصرة للاستشاريين.

• تم اعداد كراسة الشروط الخاصة بمشروع تصميم والاشراف على تنفيذ مشروع تطوير نادى غزل المحلة واعتمادها من مجلس ادارة الشركة مصر للغزل والنسيج وتفويض الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاستكمال باقى الاجراءات.

• تم دعوة الاستشاريين المقيدين بالقائمة المختصرة بوزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة فى مناقصة تصميم والاشراف على تنفيذ مشروع التطوير وقد قامت عدد 7 جهات/مكاتب استشارية بسحب كراسة الشروط، وقامت عدد 5 مكاتب استشارية بالتقدم بعروضها الفنية والمالية.

• تم تشكيل اللجان المختصة بفض المظاريف الفنية والمالية، وانتهت من اعمالها فى 15 سبتمبر 2020 و 4 أكتوبر 2020 على التوالى.

• تم تشكيل لجنة البت حيث انتهت من اعمالها وقدمت تقريرها النهائى للعرض على مجلس ادارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج حيث وافق مجلس ادارة الشركة القابضة على ما تم من اجراءات واختيار المكتب الاستشارى الفائز بالمشروع ، وجارى مراجعة العقد من الطرفين لاتخاذ اجراءات الترسية والاسناد.

2- تأسيس شركة مساهمة لنشاط كرة القدم

• تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة باسم شركة "غزل المحلة لكرة القدم" لتكون اول شركة مساهمة لادارة وتشغيل انشطة رياضية طبقا لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادر بالقرار الوزارى رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، وتم الحصول على موافقة الجمعيات العامة للشركات المؤسسة على تأسيس الشركة برأسمال 250 ألف جنيه على ان تمتلك شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى نسبة ٩٩،٥٪ وشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة 0.25٪ والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 0.25٪ من رأس المال، كما تم تحديد المستشار القانونى ومراقب الحسابات ومقر الشركة الجديدة (داخل نادى/شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى) ، وفتح الحساب البنكى باسم الشركة، وتحديد تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديدة.

• من المقرر ان يتم فى غضون 3 أشهر زيادة رأسمال الشركة باضافة حصة عينية لصالح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بقيمة حق الانتفاع (لمدة 20 سنة) للاستاد وملحقاته وملعب التدريب وطرح نسبة من زيادة رأس المال للاكتتاب العام. كما تم اختيار بنك الاستثمار (برايم) لإدارة عملية الطرح.

• تم توفير الاحتياجات العاجلة من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدعم نشاط كرة القدم واتخاذ الاجراءات اللازمة تطوير بعض المنشآت الحيوية ومنها غرف خلع الملابس وغرفة الحكام (VAR) واشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على صلاحية استاد غزل المحلة، كما تم تدعيم الفريق بعدد 7 لاعبين جدد.

• وفى 10 ديسمبر 2020 ، تم توقيع عقود لرعاية الفريق لعدد 7 شركات راعية باجمالى مبلغ 29 مليون جنيه.



