رابط سريع وفعال لإضافة المواليد الجددعلى بطاقات التموين هذا العام

الخميس 14/يناير/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
ننشر لكم في المقالة التالية رابط سريع وفعال لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين هذا العام، بعدما ازداد البحث عليها في الاونة الأخيرة من جانب المواطنين الراغبين في إضافة المواليد والحصول الدعم للمساعدة في ظروف المعيشة الصعبة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021، خطوة مهمة ينتظرها العديد من المواطنين، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن إضافة المواليد على بطاقات التموين، ومنذ اعلان هذا القرار تزاد البحث عن كيفية التسجيل والخطوات عبر رابط بوابة مصر الرقمية الذي خصصها الوزارة للمواطنين تسهيلا عليهم عملية البحث بدلا من التكدس على مكاتب التموين والحفاظ عليهم في ظل انتشار وباء كورونا.

وعن خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين إليكم التالي:
- الدخول على بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا).
- ثم يتم كتابة أسم صاحب البطاقة ورقم البطاقة .
- ملء البيانات الخاصة بالمواليد من اسم وتاريخ ميلاد.
- التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها.
- وأخيرا الضغط على تسجيل .

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