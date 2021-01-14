شباب حزب المصريين برأس غارب يوزعون يوسفي وموز ووجبات على مرضى كورونا بالعزل
الخميس 14/يناير/2021 - 01:30 م
محمد طه
وزع «شباب حزب المصريين براس غارب» بمحافظة البحر الاحمر، عدد من الوجبة الغذائية على مرضى الكورونا المتواجدين بقسم العزل بمستشفى راس غارب المركزى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، مُتمنيين لهم الشفاء العاجل.
وقال محمد جمال عبد القادر الامين العام لحزب المصريين براس غارب بان شباب الحزب قرروا إعادة توزيع الوجبات الغذائية على مرضى «كورونا» بعد زيادة الأعداد مرة أخرى، في إطار رفع الحالة المعنوية وتقديم الدعم النفسي لهم، وتلك الوجبات تُهون فترة العزل عليهم داعيا المولى عز وجل الشفاء العاجل لهم.
موضحًا أن هناك تنسيق كامل بين شباب الحزب وإدارة المستشفى مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجدة.
وقال محمد جمال عبد القادر الامين العام لحزب المصريين براس غارب بان شباب الحزب قرروا إعادة توزيع الوجبات الغذائية على مرضى «كورونا» بعد زيادة الأعداد مرة أخرى، في إطار رفع الحالة المعنوية وتقديم الدعم النفسي لهم، وتلك الوجبات تُهون فترة العزل عليهم داعيا المولى عز وجل الشفاء العاجل لهم.
موضحًا أن هناك تنسيق كامل بين شباب الحزب وإدارة المستشفى مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجدة.