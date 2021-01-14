شباب حزب المصريين برأس غارب يوزعون يوسفي وموز ووجبات على مرضى كورونا بالعزل

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وزع «شباب حزب المصريين براس غارب» بمحافظة البحر الاحمر، عدد من الوجبة الغذائية على مرضى الكورونا المتواجدين بقسم العزل بمستشفى راس غارب المركزى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، مُتمنيين لهم الشفاء العاجل.



وقال محمد جمال عبد القادر الامين العام لحزب المصريين براس غارب بان شباب الحزب قرروا إعادة توزيع الوجبات الغذائية على مرضى «كورونا» بعد زيادة الأعداد مرة أخرى، في إطار رفع الحالة المعنوية وتقديم الدعم النفسي لهم، وتلك الوجبات تُهون فترة العزل عليهم داعيا المولى عز وجل الشفاء العاجل لهم.



موضحًا أن هناك تنسيق كامل بين شباب الحزب وإدارة المستشفى مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجدة.