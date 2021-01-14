أمطار متواصلة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 15 يناير 2021 وحتى يوم الاربعاء المقبل الموافق 18 يناير 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدًا الجمعة:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.



أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى بالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة.



نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



يوم السبت المقبل:



أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد



نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



يوم الأحد المقبل:



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط



يوم الإثنين المقبل:



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء



يوم الثلاثاء المقبل:



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد



يوم الأربعاء المقبل:



شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.