أمطار متواصلة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الخميس 14/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 15 يناير 2021 وحتى يوم الاربعاء المقبل الموافق 18 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الجمعة:
أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى بالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة.
 
نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم السبت المقبل:

أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم الأحد المقبل:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 
 
أمطار خفيفة لمتوسطة  على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يوم الإثنين المقبل:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء 

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد 

يوم الأربعاء المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ أقل من ساعتين

بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يكشف خطته لترميم إقتصاد برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض