ربنا يصبرنا على فراقك يا أحن أب.. شريف رمزي يحيي الذكرى السادسة لرحيل والده
الخميس 14/يناير/2021 - 01:16 م
فايقة محمد عادل
أحييا الفنان شريف رمزي الذكرى السادسة لرحيل والده بكلمات مؤثرة.
ونشر شريف رمزي صورة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : زي النهارده من ٦ سنين صحيت علي أكبر خبر صادم و مؤلم في حياتي و هو خبر وفاة والدي محمد حسن رمزي مهما أوصف حجم الوجع و الخسارة و التغيير اللي حصل في حياتي بعد اليوم ده مش حاقدر ربنا يصبرنا علي تحمل فراقك يا أعظم و أحن و أطيب أب و إنسان في الدنيا ربنا يرحمك يا أبويا و يجمعني بيك في الجنة أرجو الدعاء له و لكل أمواتنا
وفي سياق منفصل أعلن الفنان شريف رمزي عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب "رمزي" قائلا: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".
ونشر شريف رمزي صورة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : زي النهارده من ٦ سنين صحيت علي أكبر خبر صادم و مؤلم في حياتي و هو خبر وفاة والدي محمد حسن رمزي مهما أوصف حجم الوجع و الخسارة و التغيير اللي حصل في حياتي بعد اليوم ده مش حاقدر ربنا يصبرنا علي تحمل فراقك يا أعظم و أحن و أطيب أب و إنسان في الدنيا ربنا يرحمك يا أبويا و يجمعني بيك في الجنة أرجو الدعاء له و لكل أمواتنا
وفي سياق منفصل أعلن الفنان شريف رمزي عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب "رمزي" قائلا: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".