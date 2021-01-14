ربنا يصبرنا على فراقك يا أحن أب.. شريف رمزي يحيي الذكرى السادسة لرحيل والده

الخميس 14/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أحييا الفنان شريف رمزي الذكرى السادسة لرحيل والده بكلمات مؤثرة.

ونشر شريف رمزي صورة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : زي النهارده من ٦ سنين صحيت علي أكبر خبر صادم و مؤلم في حياتي و هو خبر وفاة والدي محمد حسن رمزي مهما أوصف حجم الوجع و الخسارة و التغيير اللي حصل في حياتي بعد اليوم ده مش حاقدر ربنا يصبرنا علي تحمل فراقك يا أعظم و أحن و أطيب أب و إنسان في الدنيا ربنا يرحمك يا أبويا و يجمعني بيك في الجنة أرجو الدعاء له و لكل أمواتنا

وفي سياق منفصل أعلن الفنان شريف رمزي عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "رمزي" قائلا: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

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