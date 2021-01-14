بالأسود.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية له

الخميس 14/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان أسود جذاب ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.




يذكر أن سلمى أبو ضيف عرض لها حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

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