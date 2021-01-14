مصادر تكشف أبرز ترشيحات مستقبل وطن للجان النوعية

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كشفت مصادر داخل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن ترشيحات الحزب لرئاسة اللجان، وكان أبرزها لجنة الإسكان وتم ترشيح النائب عماد سعد حمودة لرئاسة اللجنة.



كما تم ترشيح النائب معتز محمود لرئاسة لجنة الصناعة، والمستشار ابراهيم الهنيدي لرئاسة لجنة الدستورية والتشريعية، وعبد الهادي القصبي لرئاسة لجنة التضامن الاجتماعي، وأشرف رشاد لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، وعلاء عابد لرئاسة لجنة الإتصالات، وعبد الحميد الدمرداش لرئاسة لجنة الزراعة والري، وكمال عامر لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي.



ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:



1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمى.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

