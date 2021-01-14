بعض نواب البرلمان يعترضون على تشكيل قوائم اللجان

الخميس 14/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
أيمن مصطفي حسين

أبدى بعض نواب المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الخميس، وذلك لتشكيل اللجان البرلمانية، اعتراضهم على تشكيل قوائم لجان مجلس النوب، وذلك بعدما فوجئوا بتعديل رغباتهم في لجان لم يطلبوا الانضمام لها في رغباتهم.

واضطر المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس إلى تأجيل جلسة اليوم لمدة نصف ساعة لحين انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس للنظر في اعتراضات وشكاوي بعض النواب على تشكيل القوائم.

ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومى.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والبحث العلمى.
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18- لجنة السياحة والطيران المدنى.
19- لجنة الشئون الصحية.
20- لجنة النقل والمواصلات.
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23- لجنة الإدارة المحلية.
24- لجنة الشباب والرياضة.
25- لجنة حقوق الإنسان.

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