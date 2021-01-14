بالفورمال.. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الخميس 14/يناير/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة مي عمر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على ملابس فورمال أنيقة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن نرمين الفقي يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 11 ساعة

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يكشف خطته لترميم إقتصاد برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 13 ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض