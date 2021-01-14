شايفني في التلفزيون ياحسن.. نائبة تتصدر تريند "فيسبوك" في أول ظهور لها

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ساعات قليلة مضت على انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، حيث تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة أحد نائبات البرلمان، خلال أداء حلف اليمين الدستورية.



وتصدرت النائبة المشهد بصورة لها وهي تستخدم التليفون المحمول وتبتسم لحظة تصويرها في الجسلة العامة المذاعة على القناة الأولى، تحت عنوان "شايفني في التلفزيون ياحسن".



وقال عدد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي خلال تداولهم الصوره من مشهد فيلم مرجان احمد مرجان للفنان الكبير عادل إمام معلقين على تلك الصورة" شايفني في التلفزيون ياحسن"، لتتصدر النائبة المشهد في أول ظهور لها.











