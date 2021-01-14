أيمن الحجار: الإسلام صان المرأة وحفظ كرامتها وضمن لها حقوقها

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*.قال الدكتور أيمن الحجار، عضو لجنة السنة بهيئة كبار العلماء: إن الزواج الشرعي هو الوسيلة للربط بين الرجل والمرأة، والإسلام قد كرم المرأة وحفظ كرامتها وضمن لها حقوقها في كافة نواحي الحياة.



جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان "مكانة المرأة في الإسلام"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها منظمة خريجي الأزهر، لعدد خمسين إماما من أئمة أفغانستان، وخمسة وسبعين طالبا من طلاب الدراسات العليا الوافدين، عبر الفيديو كونفرانس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد 19.



وأشار إلى أن الإسلام أمر بحسن معاشرة الأزواج، وأمر الأبناء بحسن معاملة الأمهات، وقد ضرب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أفضل المثل في تعامله مع المرأة، سواءً كانت زوجة أو بنتا.

وأكد على ضرورة اقتفاء أثر المصطفى في تعامله مع زوجاته وبناته ونساء المسلمين.