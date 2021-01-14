ضبط 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر بالقليوبية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، من ضبط مخزن للمنظفات الصناعية بدون ترخيص، بداخله كميات كبيرة من المنتجات مجهولة المصدر، تمهيدا لعرضها بالأسواق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ورود معلومات بقيام المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتخزين المنظفات الصناعية مجهولة المصدر وبدون بيانات تمهيدا لعرضها بالأسواق.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وجرى تكشيل حملة مكبرة تمكنت من ضبط 6.22 طن منظفات صناعية متعدة الأغراض بدون مستندات مجهولة المصدر، و582 عبوة منظفات صناعية بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للمنظفات الصناعية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الغجراءات القانونية.

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