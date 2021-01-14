روسيا تسجل 24763 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 12:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 24763 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 22850 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة منذ الثاني من يناير عندما تم تسجيل 26301 إصابة.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5893 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3041 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 13.8% من المرضى الجدد.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 570 حالة وفاة، مقابل 566 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27956 مريضا للشفاء.

 

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و495816 إصابة مؤكدة، منها 63940 حالة وفاة و549832 حالة نشطة ومليونين و882044 حالة شفاء.

 

وتخطى عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في روسيا لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" حتى اليوم عتبة الـ95 مليونا (465 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 611 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

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