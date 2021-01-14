بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

الخميس 14/يناير/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

طالب حلمي طولان المدير الفني لفريق، بضم صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذالك لتدعيم الجانب الهجومي للفريق البترولي.

وقالت مصادر خاصة بفريق إنبي، أن عبد الرحمن الدح لاعب فريق طنطا اقترب من الانضمام لصفوف إنبي في الفترة القادمة.

وحدد المدير الفني للفريق البترولى لاعب طنطا، بعد أن تعثرث المفاوضات مع مهاجم الأهلي صلاح محسن ، بسبب تمسك موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء باستمرار اللاعب.

يذكر أن، إنبي قد تعاقد خلال الساعات الأخيرة مع المهاجم الغاني كاريكي 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

أخبار تهمك

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ساعة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و نصف

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

منذ 37 دقيقة

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض