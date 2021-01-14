بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

طالب حلمي طولان المدير الفني لفريق، بضم صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذالك لتدعيم الجانب الهجومي للفريق البترولي.

وقالت مصادر خاصة بفريق إنبي، أن عبد الرحمن الدح لاعب فريق طنطا اقترب من الانضمام لصفوف إنبي في الفترة القادمة.

وحدد المدير الفني للفريق البترولى لاعب طنطا، بعد أن تعثرث المفاوضات مع مهاجم الأهلي صلاح محسن ، بسبب تمسك موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء باستمرار اللاعب.

يذكر أن، إنبي قد تعاقد خلال الساعات الأخيرة مع المهاجم الغاني كاريكي 3 سنوات في صفقة انتقال حر.