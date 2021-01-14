بكلمات مؤثرة إلهام شاهين تنعي الراحل صفوت الشريف

الخميس 14/يناير/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعت الفنانة إلهام شاهين رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وذلك بكلمات مؤثرة من خال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إلهام شاهين صورة لصفوت الشريف، وعلقت عليها قائلة :"الله يرحم وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ويجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله".

وتابعت إلهام شاهين :"قدمنا فى عصره أروع و أجمل الأعمال الدرامية التى أسعدت الوطن العربي كله مع كبار النجوم و أهم الكتاب و أقوى المخرجين، أعمال ستظل علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية".

وأضافت إلهام شاهين :" لن ينسى المشاهد العربى مسلسلات مثل ليالى الحلمية أو نصف ربيع الآخر أو الحاوي أو البراري و الحامول أو قصة الأمس، أعمال لكبار الكتاب مثل أسامة أنور عكاشه و محمد جلال عبد القوى وصفاء عامر و يسري الجندي و محسن زايد، وأقوى المخرجين مثل يحيى العلمي و إنعام محمد على و محمد فاضل و إسماعيل عبد الحافظ و حسن سيف الدين".

واختتمت إلهام شاهين كلامها قائلة:" كان زمنًا جميلًا، العصر الذهبي للدراما المصرية، و أكبر إنجاز قدمه لنا معالى الوزير الأسبق هو هذا الصرح العظيم مدينة الإنتاج الإعلامي التى تم إفتتاحها بمسلسل البراري و الحامول فى الحى الريفي، والذي تشرفت ببطولته فى التليفزيون بعد أن قدمته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للإذاعة، فكان أول مشهد تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي التى إفتتحها الرئيس الأسبق حسنى مبارك و وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، الله يرحمهم جميعًا سنتذكرهم دائمًا بكل الخير ".



و توفي أمس رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 87 عامًا، حيث أنه كان يعاني من سرطان الدم.

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