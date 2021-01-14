بالكاجوال.. سعد الصغير يصبح على جمهوره ومحبيه

الخميس 14/يناير/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص المطرب الشعبي سعد الصغير على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر سعد الصغير عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له، ظهر فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمد على الجينز، وعلق قائلاً"صباحكم جميل".

يذكر أن آخر أعمال الصغير مسلسل "ولاد إمبابة"، الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبوسى شاهين ومراد فكري ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع، وآخرون وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

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