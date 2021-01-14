ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ديسمبر الماضي

الخميس 14/يناير/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
وكالات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.3% في شهر ديسمبر 2020، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وتراجع مقارنة بشهر نوفمبر 2020، البالغ فيه 5.8%، ليستمر معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي، في النطاق الإيجابي للشهر الـ12 على التوالي.

 

أرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير لها، اليوم الخميس، الارتفاع إلى تأثير كبير من تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% منذ مطلع يوليو 2020.

 

وذكرت الهيئة أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات المرتفعة بنسبة 12.7% وأسعار النقل بزيادة 6.9%.

 

وفي تقرير منفصل، كشفت بيانات الهيئة ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية بنسبة 3.4% لعام 2020، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2019، ويعود هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في يوليو 2020، وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 9%، والنقل بنسبة 3.8%.

 

 

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