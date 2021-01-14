سفير واشنطن لدى أنقرة يؤكد استمرار العقوبات على تركيا

أبلغ السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، أعضاء مجلس الأعمال التركي في اجتماع معه السفير الأمريكي، أن العقوبات الأمريكية على تركيا، لن تُرفع.

وأكد السفير الأمريكي، في اللقاء بقاء العقوبات طالما أصرت تركيا على نظام إس -400، الروسي، لأن قرار العقوبة صدر عن الكونجرس، وأصبح قانوناً ونفذ مباشرة بعد ثلاثة أسابيع، وأن التجارة غير ممكنة في المجالات الخاضعة للعقوبات، مثل الصناعات الدفاعية، بحسب موقع أحوال تركية.