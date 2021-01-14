بإطلالة جذابة.. خالد سليم يتألق فى أحدث جلسة تصويرية له

الخميس 14/يناير/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان خالد سليم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر خالد سليم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور له ظهر فيها بإطلالة أنيقة حيث اعتمد على قميص أسود جذاب، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن أحدث ظهور لخالد سليم من خلال مسلسل "جمال حريم" يشارك فى بطولته الفنانة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ورنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث

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