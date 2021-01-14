الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من ورشة ابدأ حلمك إلكترونيا وورقيا

الخميس 14/يناير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
ط
أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن إتاحة استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من ورشة ابدأ حلمك في محافظات بني سويف ، كفر الشيخ ، بور سعيد ، الجيزة ، أسوان والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض الكترونيا عبر الرابط (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJlxT2agr6V9x-lCaa4yIT0-RDKSLZnIvL6gEGLquRs7o9Iw/viewform) الى جانب اتاحتها ورقيا بمقار قصور ثقافة فى هذه المحافظات وذلك اعتبارا من الأحد 17 يناير حتى منتصف فبراير المقبل . 

قالت عبد الدايم إن خطة التحول الرقمى بوزارة الثقافة تسعى لاستثمار كافة الوسائل التكنولوجية للوصول الى مختلف شرائح المجتمع ، واضافت ان إتاحة طلب الاشتراك لورشة ابدا حلمك عبر شبكة الانترنت تواكب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ياتى للمساهمة فى اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والتيسير على الراغبين للالتحاق بها هذا إلى جانب استمرار توفيرها ورقيا في المحافظات التى تنفذ فيها المرحلة الثانية ، واكدت ان الورشة تهدف الى خلق جيل جديد من المبدعين يعيد الازدهار الى المسرح فى مصر . 

يذكر أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة ابدا حلمك تقام عقب انتهاء فتره التقديم حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتي شهر أغسطس علي أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ويتم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى .

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