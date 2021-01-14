بكلمات رومانسية.. محمد مهران يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الخميس 14/يناير/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان محمد مهران على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر محمد مهران عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة زوجته وعلق قائلاً"مع كل سنة بتعدي عليكي و احنا مع بعض .. بحسها سنين عمرنا الجديد اللي بنبني فيهم ذكرياتنا و حياتنا و عمرنا اللي جاي .. كانت سنه صعبة عليكي بجد من حمل لولادة بس بنينا فيها ذكريات كتير لينا و الاهم انك جيبتلنا احلي شئ في الكون ( زين) ربنا يحفظهلنا كل سنة و انتي في حياتي يا حبيبتي و عائلتي .. بحبك".


يذكر أن محمد مهران يخوض أول تجربة كتابية له من خلال مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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