مسرحية "حاجة مهمة جداً" مع أشرف عبد الباقي على "MBC مصر".. غدا

الخميس 14/يناير/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "حاجة مهمة جداً".

 

تدور أحداث مسرحية "حاجة مهمة جداً"، تدور أحداثها حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 

تُعرض مسرحية "حاجة مهمة جداً" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 15 يناير 2021 الساعة 8:00 مساءً.

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