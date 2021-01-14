الصحة: السيطرة على حريق محدود بالورشة المركزية بالعباسية

الخميس 14/يناير/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
منى صموئيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن السيطرة على حريق محدود نشب في ورشة دهانات الأثاث الخشبي بالورشة المركزية لوزارة الصحة والسكان بالعباسية، مؤكدة أنه لا يوجد أي أضرار لحقت بمخازن الأدوية او المستلزمات الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة، حيث تم إسعاف 8 حالات بموقع الحادث وغادرت، كما تم نقل حالة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية حيث تعاني من اختناق وحالته الصحية مستقرة.

وتابع أنه فور نشوب الحريق تم التعامل معه من خلال طفايات الحريق بالمكان وإبلاغ إدارة الحماية المدنية والتى قامت بدورها بالسيطرة على الحريق خلال دقائق معدودة، مشيرا إلي ان التلفيات والخسائر المادية محدودة.

ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع عن كثب تطورات الحادث، حيث وجهت بتشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن الحريق، ومعرفة أسبابه.

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