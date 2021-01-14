دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها زينة وتعلق: "أغلى حاجة فى حياتي"

الخميس 14/يناير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

احتفلت دينا فؤاد بعيد ميلاد ابنتها "زينة"، بنشر مجموعة من الصور التى تجمعهما معا عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وانتى طيبة يا أغلى حاجة فى حياتى وأحلى حاجة فى دنيتى وأعز وأغلى حد لقلبى ربنا يخليكى ليا".

ووجهت دينا فؤاد كلمات رقيقة فى عيد ميلادها :"مش عارفة من غيرك حياتى كانت هتبقى عاملة ازاى، مليتى عليا دنيتى، وفرحتى قلبى وعنيا، انتى هدية ربنا سبحانه وتعالى ليا، أغلى هدية الحمد والشكر ليك يارب ، أمنيتى ليكى فى عيد ميلادك الستر والصحة ربنا يحميكى ويحفظك من كل شر، بحبك قد كل حاجة حلوة وانتى كل حاجه حلوة".

وتلقت دينا فؤاد التهنئة من قبل متابعيها بهذه المناسبة، متمنين لها ولابنتها دوام الصحة والسعادة، حيث انهالت التعليقات على منشورها، بعبارات التهانى.

ويعرض للنجمة دينا فؤاد حاليا مسلسل "جمال الحريم" والذى يحقق نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

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