أمير كرارة يزور منتصر النبراوي في المستشفي

الخميس 14/يناير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


حرص الفنان امير كرارة علي زيارة منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة تذكرتي وربريزنتيشن في المستشفي اثر تعرض النبراوي لازمة صحية منذ عدة ايام ،الي جانب اتصالات من عدد من الفنانيين والرياضيين والمسؤولين بالدولة .

نقل منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتي، إلى المستشفى فى الساعات الأولي من صباح، الأحد، الماضي إثر تعرضه لقصور فى الشريان التاجي بالقلب، ويتواجد حاليا بالمستشفي .


وكان منتصر النبراوي قد أصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا قبل ساعات من حفل رأس السنة الذى كان يشرف عليه منتصر النبراوي بصفته رئيس شركة تذكرتي، ثم عقد بعدها اجتماعات مطولة عن طريق الفيديو كونفرانس مما تسبب في الاجهاد بسبب التحضير لكاس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر وانطلقت امس.

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