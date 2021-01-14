وزير البترول : إحلال وتجديد عناصر منظومة تويزع المنتجات البتروالية لتعزيز معايير الأمان

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أهمية مواصلة عمليات الإحلال والتجديد والتحديث، لكافة عناصر منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية من مستودعات الشحن وأسطول سيارات نقل الوقود و محطات التموين ، بما يواكب التقدم التكنولوجي ويعزز من معايير الأمان والسلامة وكفاءة التشغيل.





جاء هذا خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021 / 2022، إنه من المهم جدًا التوسع في تزويد منظومة تداول وتوزيع البنزين والسولار ، بالتقنيات الحديثة وخاصة تقنية ATG للرقابة الآلية على الأرصدة بالمحطات، وكذلك تعميم منظومة متطورة للقياس في مختلف مراحل شحن المنتجات وفقًا لأحدث الأساليب الرقمية.

ووجه الملا بالاستمرار في زيادة محطات الشركتين في إطار المساعي المتواصلة لتحقيق انتشار أكبر لهما، كذلك بتطوير الكود الخاص بتصميم وتنفيذ محطات التموين والخدمة بما يراعي تحقيق أعلى درجات السلامة والكفاءة، كما وجه الشركتين بالتوسع في توفير منتجات التعقيم والتطهير للجمهور دعمًا لجهود مواجهة فيروس كورونا.