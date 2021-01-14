بـ"2 مليون جنيه".. الداخلية تحبط ترويج أكبر صفقة شادو باسيوط

الخميس 14/يناير/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة عقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاعى (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة مدیریة أمن أسیوط وقوات الأمن المركزى بإستھداف بؤرة إجرامیة نشطة لعلانیة الإتجار بمخدر الآیس ( الشابو ) بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصیة ویقوم على إدارتھا 3عناصر إجرامیة، مقیمین بذات الناحیة، لھم معلومات جنائیة وبحوزتھم أسلحة ناریة وذخائر للدفاع عن نشاطھم الإجرامي.


حیث تم ضبط المتھمین وبحوزتھم كمیة من مخدر الآیس ( شابو ) وزنت كیلو جرام، بندقیة آلیة، 2 طبنجة، طبنجة صوت، كمیة من الخزن والطلقات الناریة المتنوعة، مبلغ مالي، 4 ھواتف محمولة، 2 دراجة ناریة بدون لوحات معدنیة، 3 میزان، سلاح أبیض.


كما تم كمیة كبیرة من الأمبولات تستخدم لتجزئة المواد المخدرة، وبمواجھتھم إعترفوا بنشاطھم الإجرامى وحیازتھم للمضبوطات.



ھذا وتقدر القیمة المالیة للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2 ملیون و600 ألف جنیھ تقریبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

منذ 35 دقيقة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 5 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ أقل من ساعة

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 4 ساعات

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض