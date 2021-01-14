بـ"2 مليون جنيه".. الداخلية تحبط ترويج أكبر صفقة شادو باسيوط

Advertisements

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة عقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاعى (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة مدیریة أمن أسیوط وقوات الأمن المركزى بإستھداف بؤرة إجرامیة نشطة لعلانیة الإتجار بمخدر الآیس ( الشابو ) بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصیة ویقوم على إدارتھا 3عناصر إجرامیة، مقیمین بذات الناحیة، لھم معلومات جنائیة وبحوزتھم أسلحة ناریة وذخائر للدفاع عن نشاطھم الإجرامي.





حیث تم ضبط المتھمین وبحوزتھم كمیة من مخدر الآیس ( شابو ) وزنت كیلو جرام، بندقیة آلیة، 2 طبنجة، طبنجة صوت، كمیة من الخزن والطلقات الناریة المتنوعة، مبلغ مالي، 4 ھواتف محمولة، 2 دراجة ناریة بدون لوحات معدنیة، 3 میزان، سلاح أبیض.





كما تم كمیة كبیرة من الأمبولات تستخدم لتجزئة المواد المخدرة، وبمواجھتھم إعترفوا بنشاطھم الإجرامى وحیازتھم للمضبوطات.







ھذا وتقدر القیمة المالیة للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2 ملیون و600 ألف جنیھ تقریبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.