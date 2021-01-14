استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

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قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارية المناعة، إنه أي شخص يشعر بأعراض نزلة برد حتى لو خفيفة يعزل نفسه، ثم يجري التحاليل للتأكد هل ما يشعر به من أعراض بسبب "دور برد" أم هى إصابة بفيروس كورونا.



وأشارت "نهلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المتعافي من فيروس كورونا عليه ألا يغادر منزله لمدة أسبوع أو 10 أيام بعد الشفاء والتأكد من سلبية المسحة، تجنبا للتعرض لأي انتكاسة صحية بعد الشفاء.



وكشفت أن هناك حالات بعد الشفاء يتبين أن أجسامهم لم تكون أجسام مضادة ضد الفيروس، معلقة: "الفيروس حير العالم، والمتعافي من كورونا مينفعش يخرج للعالم بعد شفاءه مباشرة".

