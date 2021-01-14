تعرّف على مواجهات السبت في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث

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يقام الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت المقبل، عقب تأجيل مواجهات الجولة الثامنة بسبب تصفيات كأس مصر.







⚽ترتيب المجموعة العاشرة للقسم الثالث ⬇

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1- الشرقية 19 نقطة

2- بلبيس 17 نقاط

3- فاقوس 14 نقطة

4- ميت خاقان 13 نقطة

5- ميت خلف 13 نقطة

6- تــــلا 12 نقطة

7- ابو حماد 10 نقاط

8- منوف 8 نقاط

9- أبو كبير 7 نقاط

10- بطا 7 نقاط

11- غزل شبين 6 نقاط

12- عرب الرمل 6 نقاط

13- ديرب نجم 4 نقاط

14- شباب عرابي نقطة وحيدة

15- شباب ديرب بلا نقاط



