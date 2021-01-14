تعرّف على مواجهات السبت في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث
الخميس 14/يناير/2021 - 11:50 ص
مصطفى الجندي
يقام الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت المقبل، عقب تأجيل مواجهات الجولة الثامنة بسبب تصفيات كأس مصر.
⚽ترتيب المجموعة العاشرة للقسم الثالث ⬇
------------------------------------
1- الشرقية 19 نقطة
2- بلبيس 17 نقاط
3- فاقوس 14 نقطة
4- ميت خاقان 13 نقطة
5- ميت خلف 13 نقطة
6- تــــلا 12 نقطة
7- ابو حماد 10 نقاط
8- منوف 8 نقاط
9- أبو كبير 7 نقاط
10- بطا 7 نقاط
11- غزل شبين 6 نقاط
12- عرب الرمل 6 نقاط
13- ديرب نجم 4 نقاط
14- شباب عرابي نقطة وحيدة
15- شباب ديرب بلا نقاط
⚽ترتيب المجموعة العاشرة للقسم الثالث ⬇
------------------------------------
1- الشرقية 19 نقطة
2- بلبيس 17 نقاط
3- فاقوس 14 نقطة
4- ميت خاقان 13 نقطة
5- ميت خلف 13 نقطة
6- تــــلا 12 نقطة
7- ابو حماد 10 نقاط
8- منوف 8 نقاط
9- أبو كبير 7 نقاط
10- بطا 7 نقاط
11- غزل شبين 6 نقاط
12- عرب الرمل 6 نقاط
13- ديرب نجم 4 نقاط
14- شباب عرابي نقطة وحيدة
15- شباب ديرب بلا نقاط