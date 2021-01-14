رسائل مبشرة عن الأكسجين في مستشفيات العزل.. تعرف عليها

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عدة رسائل مختلفة أدلى بها مسئولي الدولة عن وضع الأكسجين في مصر، خاصة وأن الأكسجين يلعب دور كبير في علاج مصابي فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" الذي ينتشر في مختلف دول العالم.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





زيادة إنتاج الأكسجين

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة في إنتاج الأكسجين حيث أن إنتاج الأكسجين لإحدى الشركات في شهر يناير 2020، الذى زاد الإنتاج في شهر يوليو وكذلك ديسمبر، وهو ما يمثل ضعف الإنتاج، حيث كان ما يعادل 60 ألف لتر شهريا وفى ديسمبر أنتجت 120 ألف لتر، أي ضعف الإنتاج وشركات أخرى كثيرة كذلك.





توافر الاكسجين بجميع المستشفيات

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة على توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة بيانات مخزون الأكسجين الطبي ومعدلات الاستهلاك، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وماسك الأكسجين بكل مستشفى من خلال منظومة الإمداد المميكنة بوزارة الصحة والسكان والتي يتم تحديثها على مدار الساعة، ولافتت إلى أن الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى لايقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.





متابعة توافر الأكسجين

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك متابعة لصيقة لتوافر الأكسجين، وتحديث كل 3 ساعات للبيانات المتعلقة بأرصدة الأكسجين ومعدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الشركات المصنعة للأكسجين ضاعفت إنتاجها خلال الفترة الماضية لتوفير مخزون استراتيجي يغطي الاحتياج المتزايد الذي حدث في الموجة الثانية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".