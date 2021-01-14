رسائل مبشرة عن الأكسجين في مستشفيات العزل.. تعرف عليها

الخميس 14/يناير/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم

عدة رسائل مختلفة أدلى بها مسئولي الدولة عن وضع الأكسجين في مصر، خاصة وأن الأكسجين يلعب دور كبير في علاج مصابي فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" الذي ينتشر في مختلف دول العالم.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


زيادة إنتاج الأكسجين
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة في إنتاج الأكسجين حيث أن إنتاج الأكسجين لإحدى الشركات في شهر يناير 2020، الذى زاد الإنتاج في شهر يوليو وكذلك ديسمبر، وهو ما يمثل ضعف الإنتاج، حيث كان ما يعادل 60 ألف لتر شهريا وفى ديسمبر أنتجت 120 ألف لتر، أي ضعف الإنتاج وشركات أخرى كثيرة كذلك. 


توافر الاكسجين بجميع المستشفيات
ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة على توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة بيانات مخزون الأكسجين الطبي ومعدلات الاستهلاك، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وماسك الأكسجين بكل مستشفى من خلال منظومة الإمداد المميكنة بوزارة الصحة والسكان والتي يتم تحديثها على مدار الساعة، ولافتت إلى أن الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى لايقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.


متابعة توافر الأكسجين
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة،  أن هناك متابعة لصيقة لتوافر الأكسجين، وتحديث كل 3 ساعات للبيانات المتعلقة بأرصدة الأكسجين ومعدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الشركات المصنعة للأكسجين ضاعفت إنتاجها خلال الفترة الماضية لتوفير مخزون استراتيجي يغطي الاحتياج المتزايد الذي حدث في الموجة الثانية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أخبار تهمك

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ ثلث ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 9 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

11:00 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض