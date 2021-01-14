رئيس البرلمان يُعلن 3 أسماء لرؤساء الهيئات البرلمانية
الخميس 14/يناير/2021 - 11:49 ص
دينا إبراهيم
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطار لرؤساء الهيئات البرلمانية للمجلس.
وأكد "جبالي" خلال الجلسة العامة، المنعقد الأن بمقر المجلس، أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيسًا للهيئة البرلمانية، والنائب محمد عطية الفيومي، لحزب الحرية، وأشرف رشاد، لمستقبل وطن.
وانتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتجري اليوم وفقًا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).
وجاءت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مقدمة اللجان من حيث عدد الأعضاء بواقع 54 نائبًا، بينما جاءت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بواقع 8 أعضاء فقط.
ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومى.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والبحث العلمى.
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18- لجنة السياحة والطيران المدنى.
19- لجنة الشئون الصحية.
20- لجنة النقل والمواصلات.
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23- لجنة الإدارة المحلية.
24- لجنة الشباب والرياضة.
25- لجنة حقوق الإنسان.