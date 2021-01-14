بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بشجرة في قنا

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أصيب 4 أشخاص، في حادث اصطدام سيارة كبود بشجرة أمام استاد قنا الرياضي، وتم نقلهم لمستشفى قنا العام.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة كبود بشجرة بمدينة قنا، بجوار الاستاد الرياضي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.



وقال مصدر، إنه أصيب كل من محمود حسين محمود، 23 عاما، بجروح بالوجه مع سحجات وكدمات، وحسين عبد التواب عبد الباسط، 35 عاما، سنيورة الزهيري عبد العزيز، 55 عاما، غادة عاين أحمد، 40 عاما، بسحجات وكدمات.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.