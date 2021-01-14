بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بشجرة في قنا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب 4 أشخاص، في حادث اصطدام سيارة كبود بشجرة أمام استاد قنا الرياضي، وتم نقلهم لمستشفى قنا العام.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة كبود بشجرة بمدينة قنا، بجوار الاستاد الرياضي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وقال مصدر، إنه أصيب كل من محمود حسين محمود، 23 عاما، بجروح بالوجه مع سحجات وكدمات، وحسين عبد التواب عبد الباسط، 35 عاما، سنيورة الزهيري عبد العزيز، 55 عاما، غادة عاين أحمد، 40 عاما، بسحجات وكدمات.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أخبار تهمك

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 9 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

11:00 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض