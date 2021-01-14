الداخلية تضبط 16 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 16120 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 201 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 640 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة الأخيرة، وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.









وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (16120) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا، وتحرير (640) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (201) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1094) أرجيلة.







وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.