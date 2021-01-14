أستاذ بـ"علوم بني سويف" يفوز بمشروع بحثي يعالج مشكلة تصحر التربة

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاخميس، عن فوز الدكتور وائل نبيل حزين الأستاذ بكلية العلوم جامعة بني سويف، بمشروع بحثي تطبيق التنوع الميكروبي المرتبط بالنباتات المقاومة للجفاف وآلية تعزيز النمو كطريقة مبتكرة لعلاج مشكلة تصحر التربة والذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي في برامج التعاون العلمي مع الصين.



وأكد رئيس الجامعة، في بيان لها، أن المشروع له أهمية تطبيقية كبيرة حيث يهدف إلى الحصول على سلالات بكتيرية جديدة يمكن توظيفها لمقاومة مشكلة التصحر والتي تعاني منها مصر والصين وكثير من بلدان العالم، وخلال المشروع سيتم الكشف عن الخصائص التركيبية للمجتمعات الميكروبية المرتبطة بالنباتات التي تتحمل الجفاف وعزل الأنواع البكتيرية المحبة للظروف الصحراوية القاسية.



وعن طريق الجمع بين نتائج النشاط المضاد للبكتيريا وإختبار تحمل الملوحة واختبار تعزيز نمو النبات، سيتم الحصول على مجموعة من السلالات الجديدة التي يمكن توظيفها في تعزيز نمو النبات في البيئات الصحراوية للحفاظ على البيئة ومواجهة مشكلة التصحر.



وفي سياق آخر، تر أس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أمس الاربعاء، اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراعي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور هشام عبد العزيز مدير المركز وخالد يسن أمين عام الجامعة.



وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، أهمها التأكيد على استمرار أعمال التسجيل والحجز للاختبارات والدورات من خلال المركز تمهيدا لاستئناف الأنشطة فور عودة الدراسة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية ومراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء التواجد بمقر المركز.



وفي سياق منفصل ترأس الدكتور منصور، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الوافدين بحضور نواب الجامعة، والمستشار المالي، والدكتور حسام نصار منسق عام إدارة الوافدين وأمين عام الجامعة، وناقش المجلس الأمور المتعلقة بالوافدين والخاصة باستفسارات الطلاب للتسجيل واداء امتحانات اللغة.



كما ترأس رئيس الجامعة، اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر رقم 26، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ناجي راضي مدير المركز، والمستشار المالي، وأمين عام الجامعة.



واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع كافة احتياجات المركز من الخامات ومستلزمات الإنتاج من الماكينات واوراق الطباعة، بالإضافة الى استعراض كافة التوريدات المحولة الى المركز من عدد من الجهات، مؤكدا أن المركز يضم احدث أجهزة الطباعة الحديثة من ماكينات وذلك بهدف تحسن الخدمة المقدمة من المركز لكافة كليات ومعاهد الجامعة.

