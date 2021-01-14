مجلس النواب يوافق على تعيين المستشار أحمد مناع أميناً عاماً للبرلمان

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعيين المستشار أحمد عزت مناع، أمينًا عامًا للمجلس، بدلًا من المستشار محمود فوزي.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الأن بمقر المجلس، والتي من الموقع أن تشهد إعلان تشكيل اللجان النوعية، والدعوة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.



وتوجه جبالي بالتحية، للأمين العام للمجلس، متمنيًا له التوفيق والنجاح، والنهوض بأمانة عمل المجلس.



وانتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ 25، لتجرى اليوم وفقا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).​



ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:



1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمى.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

