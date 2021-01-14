تصويت بمجلس النواب.. كواليس عزل ترامب من منصبه

الخميس 14/يناير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تلاحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اتهامات عدة، كالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول بخطابه قبل أسبوع، أمام تجمع حاشد لأنصاره خارج البيت الأبيض، لذا صوت مجلس النواب لعزله.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن كواليس تصويت مجلس النواب الأمريكي لعزل دونالد ترامب من منصبه.

تصويت النواب لعزل ترامب
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار اتهام الرئيس، دونالد ترامب، بـ"تحريض" أنصاره في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - الأسبوع الماضي.

وانضم عشرة نواب من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، الذي جاء بنتيجة 232 صوتا مقابل 197.

وبتلك الخطوة، أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُعزل مرتين أو يتهمه البرلمان بارتكاب جرائم.

التمثيل أمام الشيوخ
وعقب التصويت بمجلس النواب، لا بد من دعوة ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى عودة انعقاده، لمحاكمته، وإذا أُدين قد يُمنع من تولي المنصب مرة أخرى.

وكان الكونجرس الأمريكي، اتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول بخطابه في 6 يناير أمام تجمع حاشد لأنصاره خارج البيت الأبيض.

وحث أنصاره حينها على إسماع أصواتهم "سلميًا ووطنيًا"، ولكنه حثهم أيضًا على "القتال بقوة" ضد الانتخابات التي قال لهم، من دون تقديم أي إثبات، إنها مزورة.

وعقب ذلك، اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول، وأغلقت السلطات المبنى، وتوفي خمسة أشخاص جراء الأحداث.

وضمن التداعيات، استقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه احتجاجًا على واقعة الاقتحام.

وفاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حده، لكن لا يزال ترامب يدعي تزوير الانتخابات.

وذكر قرار المساءلة أنّ ترامب "أصدر مرارًا بيانات كاذبة تؤكد أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت مزورة ولا ينبغي قبولها".

واقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، لمنع التصديق على فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة، ما استدعى رفع الجلسة.

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