حريق هائل بجوار مخازن وزارة الصحة بالعباسية

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نشب حريق بجوار مخازن أدوية وزارة الصحة بمنطقة العباسية.



كما تجرى قوات الحماية المدنية عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.





تلقت غرفة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في ميدان العباسية بجوار مخازن وزارة الصحة، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء.



وبالانتقال تبيّن نشوب حريق في مخلفات بجوار مخازن وزارة الصحة، وجار محاصرة النيران للسيطرة عليها وإخمادها.