السياحة: "صورة مينا مسعود عند أبو الهول تساوي كتير جدا"

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عقب وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، على زيارة النجم مينا مسعود للأهرامات بصحبة وزيري السياحة والهجرة، مشيرا إلى أن "مسعود" له شهرة عالمية، ومتابعين على مستوى العالم.



وأشار "البطوطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الصور التي التقطها مينا مسعود في منطقة الأهرامات سيكون لها تأثير كبير على وضع السياحة في مصر، فضلا على أن فيروس كورونا سينتهي في وقت ما وستعود حركة السياحة لطبيعتها.



وأضاف، "صورة مينا مسعود عند أبو الهول تساوي كتير جدا"، لافتا إلى أن جمهور مينا مسعود متنوع ومن بينهم أطفال وبعد انتشار صور زيارته لمصر سيتشجع الكثيرين على زيارة مصر.

