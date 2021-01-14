11 فبراير نظر دعوى تفسير حكم العلاوات لأصحاب المعاشات

الخميس 14/يناير/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة



قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لآصحاب المعاشات، لجلسة ١١ فبراير المقبل للإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين، وللإعلان بطلبات التدخل المنضمة للدعوى.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا، تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

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