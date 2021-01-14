رئيس جهاز مدينة ملوى الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية بمشروع " JANNA"

الخميس 14/يناير/2021 - 11:15 ص
مدينة مالوي الجديد
مدينة مالوي الجديد
أحمد الشيخ

تفقد المهندس أشرف فتحي،  رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، يرافقه مدير عام التنفيذ والمعاون، أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية " 32 عمارة" بمشروع " JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وذلك بعد أيام من تكليفه رئيساً لجهاز المدينة.

وتابع رئيس الجهاز خلال جولته بموقع العمارات، أعمال البناء والطرق والمرافق حسب تنسيق الموقع للمشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخراسانى وأعمال البناء بعددٍ من العمارات بالمشروع، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية.

وطالب المهندس أشرف فتحى، مسئولى الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها للانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة المقدمة منها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا

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