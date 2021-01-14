لقطات من فيلم "طبيب الغلابة".. وأحد صُناعه: "أقل من نقدمه للطبيب مشالي" (صور)

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قال أمير السكري، سيناريست فيلم طبيب الغلابة، الذي سيتم عرضه للجمهور خلال إسبوعين من الان أنه أول فيلم مصرى عن الراحل الدكتور محمد مشالي.

وأضاف السكري، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الفيلم يقوم به مجموعة من الشباب بعضهم خريجي الفنون المسرحية بالإسكندرية، وجاءت فكرته إيمانا بدور هذا الرجل العظيم فى خدمة المصريين وخاصة البسطاء، حيث يتناول ميلاد ونشأه الدكتور محمد مشالى مرورا بمراحل تعليمه وعمله وزواجه انتهاءا بوفاته وكذلك إبراز المواقف الانسانيه من حياته.

وأكد السكري، أن أسرة الطبيب الراحل رفضت إعطاء الفيلم لبعض مشاهير الوسط الفني، ما يمثل لهم شرف كبير وتحدي لخروجه بالطريقة الأمثل، مشيرا إلى أن مدة الفيلم تصل لـ 45 دقيقة، فيما بلغت تكلفته 15 ألف جنيه.

الفيلم بطولة الفنان السكندري عصام بدوي، والذي يجسد دور الدكتور محمد مشالي "بطل العمل" وتقوم الفنانة آمال عبد العزيز، بدور البطلة، وتجسد شخصية زوجة الطبيب الراحل، ويشاركهم كلا من إيهاب محمد علي، وأماني الغرباوي، ومحمد زكريا، وأحمد الكوري، وياسر محمد، وإسماعيل عباس، ومريم جودة، وتصوير محمود اسامة، وإخراج منفذ زينب عرفه، ومن إخراج محمد تيفا.